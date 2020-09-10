В торговом центре Dream в Киеве произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
Подробности инцидента в Оболонском районе Киева, сообщают на сайте Национальной полиции Киева.
Как стало известно, в районе шести часов вечера, между пострадавшим и несколькими неизвестными возник конфликт, в результате которого один из его участников достал пистолет и несколько раз выстрелил в противника.
Согласно предварительным данным, оружие было травматическим.
Преступники после стрельбыы сбежали с места происшествия, а 25-летний мужчина бл госпитализирован с ранением ног.
Правоохранители в настоящее время устанавливают свидетелей стрельбы, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.
Как мы уже рассказывали ранее, полиция Киевской области расследует и устанавливает подробности странного инцидента, который произошел в одном из кафе города Украинка — неизвестные открыли стрельбу с пострадавшими, при этом сотрудники заведения убрали все вещественные доказательства с места преступления.
А также, под Мелитополем 2 сентября расстреляли маршрутку с пассажирами. Чрезвычайное происшествие произошло на Каховской трассе.