В торговом центре Dream в Киеве произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.

Подробности инцидента в Оболонском районе Киева, сообщают на сайте Национальной полиции Киева.

Как стало известно, в районе шести часов вечера, между пострадавшим и несколькими неизвестными возник конфликт, в результате которого один из его участников достал пистолет и несколько раз выстрелил в противника.

Согласно предварительным данным, оружие было травматическим.

Преступники после стрельбыы сбежали с места происшествия, а 25-летний мужчина бл госпитализирован с ранением ног.

Правоохранители в настоящее время устанавливают свидетелей стрельбы, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как мы уже рассказывали ранее, полиция Киевской области расследует и устанавливает подробности странного инцидента, который произошел в одном из кафе города Украинка — неизвестные открыли стрельбу с пострадавшими, при этом сотрудники заведения убрали все вещественные доказательства с места преступления.

А также, под Мелитополем 2 сентября расстреляли маршрутку с пассажирами. Чрезвычайное происшествие произошло на Каховской трассе.