В Одесской области закончились тесты на коронавирус SARS-CoV-2 — именно это стало причиной рекордно низких показателей заболеваемости — за сутки в регионе только 47 новых случаев COVID-19 (ранее в области выявляли 100-200 случаев за сутки).

О ситуации с тестами сообщил глава Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев, передает ТСН.

По словам медика, низкое число выявленных случаев коронавируса в области за сутки связано не с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе, а с отсутствием тестов для выявления инфекции. Дементьев утверждает, что лаборантам не с чем работать, на данный момент у них нет доступа к тестам на коронавирус и реагентам, которые необходимы для работы с ними:

«Деньги на тест-системы и реагенты есть, однако поставщики не могут в достаточном объеме предоставить все необходимое».

Он также подчеркнул, что дефицит тестов является общегосударственной проблемой.

Одновременно с этим, как сообщает Zavtra, главный санитарный врач области Виталий Гончаров сообщил, что тест-системы и реагенты на COVID-19 уже завезли в область. По его словам, их хватит приблизительно на месяц. Сам Лабораторный центр заработал в обычном режиме.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с 1 сентября 145 из 199 704 классов по рекомендациям врачей, эпидемиологов отправлены на самоизоляцию.

По состоянию на 10 сентября, 18 регионов Украины не могут ослабить карантин из-за ситуации с COVID-19.