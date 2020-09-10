Причиной срыва инспекции в районе села Шумы на оккупированном Донбассе стали новые требования, которе выдвинули боевики «ДНР» и Россия.

Подробности рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который написал обращение к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау и модератору Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, главе СММ ОБСЕ в Украине Халиту Чевику.

Копия документа предоставил OBOZREVATEL.

«Российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9.09.2020, в частности: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», – указано в обращении.

В связи со срывомдоговоренностей украинская сторона внесла предложение перенести встречу в районе поселка Шумы до обсуждения чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания ТКГ. Новое заседание пройдет уже в ближайшие дни.

«Прошу безотлагательно проинформировать участников ТКГ о данной инициативе украинской стороны и сообщить нам о результатах», – подытожил Кравчук.

Как мы уже рассказывали ранее, в «ДНР» заявили, что снова отложили анонсированный обстрел украинских позиций вокруг поселка Шумы под Горловкой, которые якобы возвели, нарушая перемирие.

А командир 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ подполковник Вадим Сухаревский заявил о дискредитации защитников в сети.