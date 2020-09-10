Известная актриса Татьяна Острецова обвинила актера Владимира Владимирова, который играл в сериале «Слуга народа» в сексуальных домогательствах.

Подробности актриса рассказала на своей личной странице в Facebook.

По словам Острецовой, Владимиров неоднократно на съемочной площадке «лез руками ей между ног».

«Я была подвержена сексуальному домогательству на съемочной площадке! Мне сложно было решиться на этот пост, но я понимаю, что молчать худшее, что может сделать девушка в такой ситуации. Какой-то Владимиров Владимир во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колена, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади – он лапал меня за ягодицы. Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемки. Я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабину и пущу на самотек эмоции – дальше я уже не смогу работать, поскольку внутри уже была истерика. Поэтому я боялась, что из-за меня сорвется смена. Я это признаю и жалею, что не прекратила это!» – утверждает актриса.

По ее словам, она уже написала заявление в полицию, к которому добавила видео и другие доказательства инцидента, которые у нее есть.

Такж Острецова призналась, что чрезвычайная ситуация нанесла ей большой моральный вред и она пережила нервный срыв.

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