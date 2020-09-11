Сергей Аксенов, так называемый «глава» аннексированного Крыма считает, что Украину необходимо уголовно преследовать за отказ подавать воду на полуостров.

Свое мнение оккупант расписал на своей странице «ВКонтакте».

«Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет», — заявил Аксенов.

Также Аксенов утверждает, что водная блокада Крыма это якобы «попытка Киева показать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна».

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация с водой в Крыму ухудшается с каждым днем, в связи с Центральная аэрологическая обсерватория полуострова решила вызывать осадки при помощи самолета и серебра.

А также, российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму.