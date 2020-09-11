Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №30.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья:

Родился 20 марта 1970 в Запорожье. Жена — Зоряна Грушко.

Образование:

1985-1998 гг. — Киевский институт Одесской государственной морской академии, специальность «техник-судоводитель», квалификация «младший специалист».

2004-2010 гг. — Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, квалификация «специалист правоведения».

2011-2014 гг. — Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность:

1997-1998 гг. — охранник.

2000-2004 гг. — торговый представитель компании «Дирол-Кэдбери».

В 2004 году — менеджер в АКБ «Правэкс-Банк».

2004-2005 гг. — директор по продажам в торговой дистрибьюторской компании.

2006-2007 гг. — ведущий специалист в Деснянской районной государственной администрации.

Общественная деятельность:

2006-2009 гг. — депутат районного совета от «Блока Леонида Черновецкого».

2009-2014 гг. — депутат Киевского городского совета VI созыва, фракция «Блок Леонида Черновецкого». Член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

С 2010 года — соучредитель и председатель правления общественной организации «Комитет содействия защите прав совладельцев многоквартирных домов в г. Киеве».

Компромат, скандалы:

В 2008 году На выборах в Киевский городской совет Виктор Грушко подкупал избирателей.

В 2011 году Виктор Грушко упоминается как один из крупнейших владельцев МАФов в Деснянском районе.

В 2013 году Виктор Грушко голосовал за передачу в частную собственность киевского Дома учителя и против возвращения в коммунальную собственность здания Гостиного двора на Подоле.

В 2014 году Виктор Грушко баллотировался в Киевсовет VII созыва, но проиграл выборы своему водителю, который был техническим кандидатом.

Декларация:

В 2018 году Виктор Грушко задекларировал 100 тысяч долларов наличными, доход составил 11,6 тыс грн (страховые выплаты).

Из недвижимого имущества ему принадлежат две квартиры — в Киеве и Львове. У депутата есть автомобиль Mazda СХ-7.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Беретти, 18, (044) 221-26-63

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/hrushkoviktor

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Отчет за 2016 год.