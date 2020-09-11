Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №30.
Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья:
Родился 20 марта 1970 в Запорожье. Жена — Зоряна Грушко.
Образование:
- 1985-1998 гг. — Киевский институт Одесской государственной морской академии, специальность «техник-судоводитель», квалификация «младший специалист».
- 2004-2010 гг. — Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, квалификация «специалист правоведения».
- 2011-2014 гг. — Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления.
Трудовая деятельность:
- 1997-1998 гг. — охранник.
- 2000-2004 гг. — торговый представитель компании «Дирол-Кэдбери».
- В 2004 году — менеджер в АКБ «Правэкс-Банк».
- 2004-2005 гг. — директор по продажам в торговой дистрибьюторской компании.
- 2006-2007 гг. — ведущий специалист в Деснянской районной государственной администрации.
Общественная деятельность:
- 2006-2009 гг. — депутат районного совета от «Блока Леонида Черновецкого».
- 2009-2014 гг. — депутат Киевского городского совета VI созыва, фракция «Блок Леонида Черновецкого». Член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
- С 2010 года — соучредитель и председатель правления общественной организации «Комитет содействия защите прав совладельцев многоквартирных домов в г. Киеве».
Компромат, скандалы:
- В 2008 году На выборах в Киевский городской совет Виктор Грушко подкупал избирателей.
- В 2011 году Виктор Грушко упоминается как один из крупнейших владельцев МАФов в Деснянском районе.
- В 2013 году Виктор Грушко голосовал за передачу в частную собственность киевского Дома учителя и против возвращения в коммунальную собственность здания Гостиного двора на Подоле.
- В 2014 году Виктор Грушко баллотировался в Киевсовет VII созыва, но проиграл выборы своему водителю, который был техническим кандидатом.
Декларация:
В 2018 году Виктор Грушко задекларировал 100 тысяч долларов наличными, доход составил 11,6 тыс грн (страховые выплаты).
Из недвижимого имущества ему принадлежат две квартиры — в Киеве и Львове. У депутата есть автомобиль Mazda СХ-7.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Беретти, 18, (044) 221-26-63
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/hrushkoviktor
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