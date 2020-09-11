Инспектирование позиций ВСУ в районе поселка Шумы на Донбассе, возможно, состоится через несколько дней.

Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает ТСН.

Издание отмечает, что из-за отмены этой проверки и обстрела террористами 10 сентября под угрозой оказалась и встреча советников лидеров стран «нормандского формата», которая была запланирована на 11 сентября.

«Ну, просто провокация, мы считаем. Теперь мы будем дальше анализировать, почему это произошло, по каким причинам. Только после этого можно будет делать вывод, или это, скажем, перенос. Потому что ситуация меняется каждый день. Я не могу говорить, как будет дальше. Мы будем изучать», – сказал Кравчук.

Как сообщалось ранее, боевики 10 сентября обстреляли позиции в районе Шумов и Золотого на Донбассе.

Как известно, инспекцию ВСУ и представителей координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября временно отменили.

Накануне полпред России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина ответственна за срыв инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений в поселке Шумы .