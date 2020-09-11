Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил «обойти» минские договоренности.

Он утверждает, что их невозможно выполнить, передает Радио НВ.

По словам первого президента Украин, выполнение минских договоренностей является невозможным на данный момент в связи с кардинально разными позициями Украины и РФ в вопросе последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе

«Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной», – утверждает Кравчук.

На сегодняшний день, решит эту проблему может помочь только нормандская четверка. Глава украинской делегации ТКГ рассчитывает, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.

«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу», – первый президент Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, несмотря на то, что в ООН считают Минские соглашения основой для достижения мира на Донбассе, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявляет, что, по его мнению, нужно на время отказаться от Минского сценария возвращения региона.

Также мы рассказывали, что инспектирование позиций ВСУ в районе поселка Шумы на Донбассе, возможно, состоится через несколько дней.