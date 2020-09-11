Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в «зеленой зоне».
Список опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
В «красной зоне»: Израиль, Испания, Черногория, США, Бразилия, Молдова, Франция, Китай.
В «зеленой зоне»: Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.
Напомним, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.
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