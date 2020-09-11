Должностные лица Полесской таможни организовали масштабную схему по растаможиванию автомобилей.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Ведомство сообщает, что таможенники организовали оформление автомобилей по заниженной стоимости, что привело к убыткам государству на почти 103 миллиона гривен.

Правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах «Луцк», «Ровно», «Дубно», «Сарны» Полесской таможни, а также в местах проживания фигурантов дела. Изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.

Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь», президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне — залог в 5,25 миллиона гривен.

Напомним, Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.