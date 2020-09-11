В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 11 сентября — начинает немного холодать.

По всей территории страны ожидается ясная и солнечная погода, но при этом градусы «ползут» вниз. Особенно это ощущается утром: на западе всего 8-11 градусов, в центре, на востоке, на севере 10-13, на юге 14-17.

Днем температура в среднем будет 19-22 градусов на западе, в центре и на севере. На востоке и юге 25-29.

Осадков сегодня не ожидается.

Народный синоптик Леонид Горбань считает,что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.

Также сообщалось, что магнитные бури в ближайшие три дня не прогнозируются, ситуация ухудшится к концу месяца. Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября.