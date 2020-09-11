Курс доллара, установленный на 11 сентября Национальным банком Украины, составляет 27,83 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара поднялся, но на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 27,8346 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,8296 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 32,9687 грн.

Аналитики считают, что под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов гривна к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб рассказывал, что на ближайшую неделю ожидается умеренный рост курса доллара к гривне: «Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8-27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн».