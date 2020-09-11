Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела мир к порогу беспрецедентного экономического кризиса, который можно сравнить с Великой депрессией.

Об этом сообщается в докладе Организации Объединенных Наций. Согласно предварительному прогнозу, примерно 176 миллионов человек по всему миру окажутся за чертой бедности.

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 % по сравнению со сценарием «без COVID-19″», — заявил представитель ООН Оливье де Шуттер,

Он призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.

На сегодняшний день, принятых мер для поддержки граждан во время пандемии COVID-19 не хватает.

Как мы уже рассказывали ранее, до пяти миллионов украинцев могут остаться без работы в связи с продлением карантинных ограничений в Украине до 31 октября.

А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что последствия кризиса из-за коронавируса мир еще не ощутил в полной мере. Он сравнил мировой коронакризис с последствиями, с которыми столкнулся мир после окончания Второй мировой войны.