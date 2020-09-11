Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан не покидал территорию Украины.

Осведомленный источник в спецслужбах, ссыылаясь на базу данных утверждает, что государственную границу Украины Богдан не пересекал.

«Это фейк», – заявил собеседник.

Ранее, 9 сентября Андрей Богдан написал на своей личной странице в Facebook, что в связи с угрозами в свой адрес после первого интервью Дмитрию Гордону он якобы был вынужден перейти украинско-румынскую границу и покинуть страну.

В соцсетях указали на тролинг Богдана, поскольку в финале романа «Золотой теленок» границу с Румынией переходил аферист Остап Бендер.

Как мы сообщали ранее, бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

А также Богдан подтвердил информацию о поджоге своего автомобиля Tesla.