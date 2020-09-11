В Украине зарегистрированы 3144 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в нашей стране заболели уже 148 756 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Выздоровели пока только 67 005 человек (+1128 за прошедшие сутки).
Умерли 3076 человек (+53 за прошедшие сутки)
Коронавирус в Украине — статистика по областям
Винницкая обл — 4690 (+84)
Волынская обл — 6161 (+69)
Днепропетровская обл — 3093 (+81)
Донецкая обл — 1942 (+90)
Житомирская обл — 4055 (+117)
Закарпатская обл — 8453 (+94)
Запорожская обл — 2136 (+55)
Ивано-Франковская обл — 10953 (+151)
Кировоградская обл — 885 (+11)
Киев — 16523 (+404)
Киевская обл — 6648 (+94)
Львовская обл — 16626 (+174)
Луганская обл — 532 (+29)
Николаевская обл — 1851 (+85)
Одесская обл — 9157 (+283)
Полтавская обл — 1130 (+61)
Ровненская обл — 10217 (+144)
Сумская обл — 2229 (+42)
Тернопольская обл — 8377 (+302)
Харьковская обл — 12112 (+280)
Херсонская обл — 576 (+18)
Хмельницкая обл — 3695 (+198)
Черновицкая обл — 11847 (+132)
Черкасская обл — 2294 (+117)
Черниговская обл — 2574 (+29).
Накануне в Одессе закончились тесты на COVID-19.
Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).