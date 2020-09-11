В Украине зарегистрированы 3144 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в нашей стране заболели уже 148 756 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Выздоровели пока только 67 005 человек (+1128 за прошедшие сутки).

Умерли 3076 человек (+53 за прошедшие сутки)

Коронавирус в Украине — статистика по областям

Винницкая обл — 4690 (+84)

Волынская обл — 6161 (+69)

Днепропетровская обл — 3093 (+81)

Донецкая обл — 1942 (+90)

Житомирская обл — 4055 (+117)

Закарпатская обл — 8453 (+94)

Запорожская обл — 2136 (+55)

Ивано-Франковская обл — 10953 (+151)

Кировоградская обл — 885 (+11)

Киев — 16523 (+404)

Киевская обл — 6648 (+94)

Львовская обл — 16626 (+174)

Луганская обл — 532 (+29)

Николаевская обл — 1851 (+85)

Одесская обл — 9157 (+283)

Полтавская обл — 1130 (+61)

Ровненская обл — 10217 (+144)

Сумская обл — 2229 (+42)

Тернопольская обл — 8377 (+302)

Харьковская обл — 12112 (+280)

Херсонская обл — 576 (+18)

Хмельницкая обл — 3695 (+198)

Черновицкая обл — 11847 (+132)

Черкасская обл — 2294 (+117)

Черниговская обл — 2574 (+29).

Накануне в Одессе закончились тесты на COVID-19.

Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).