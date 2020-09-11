Российские ученые заявили, что нашли способ, как обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких при лечении COVID-19.

«РИА Новости» со ссылкой на президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерия Черешнева пишут, что только 1 из 50 пациентов с COVID-19 понадобился аппарат ИВЛ после ингаляций гелий-кислородной смесью.

Он отметил, что искусственная вентиляция легких — довольно тяжелая нагрузка на организм. На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь значительно превосходит искусственную вентиляцию легких.

Ученый также добавил, что микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Как сообщалось ранее, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.

Напомним, в Украине установлен новый антирекорд суточной заболеваемости — зарегистрированы 3144 новых случая COVID-19. Также растет смертность — 53 человека умерли.