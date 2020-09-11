Служба безопасности Украины открыла против экс-президента Петра Порошенко более 15 новых уголовных производств.

Подробности сообщил адвокат пятого президента Украины Игорь Головань.

«4 сентября появилось 15 новых уголовных производств. Теперь дела возбудила Служба безопасности», — заявил адвокат Порошенко.

Бывшему президенту Укриан якобы инкриминируют посягательство на территориальную целостность, свержению конституционного строя, захвата государственной власти, государственной измене, присвоение собственности, а также финансирование терроризма и вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

По словам адвоката, новые производства дублируют те, что ранее были зарегистрированы в ГБР. Среди них и производство по делу о компании «Кузня на Рыбальском», которое было возобновлено по решению Печерского суда.

Головань считает, к этому может быть причастен экс-владелец «ПриватБанка» олигарх Игорь Коломойский, поскольку в фабулах дел много говорится о банковском деле.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого Президента Петра Порошенко.

А также, в США ввели персональные санкции против народного депутата Андрея Деркача и трех граждан России.