79% украинцев убеждены, что граждане Украины должны знать украинский язык.

Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Демократические инициативы» и «Центра Разумкова».

66% украинцев утверждают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком, а русский можно использовать в частной жизни.

По мнению подавляющего большинства украинцев, украинский язык является важным атрибутом независимости Украины — так считают 72% граждан, не согласны с этим около 25%. Такое мнение абсолютно доминирует на Западе — только 3% жителей региона не согласны с этим утверждением. В центре Украины 77% считают язык атрибутом независимости, 20% — нет. В Восточном регионе больше всего тех, кто с этим утверждением не согласен — 49%.

Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях. На Западе больше всего тех, кто считает, что права не нарушаются — 76%, также большинство поддерживает такое мнение и в Центральной Украине. В Восточном регионе, наоборот, гораздо больше людей, которые считают, что права русскоязычных нарушаются постоянно (21%) или в отдельных случаях (40%).

Большинство украинцев (66%) согласны с тем, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский. Еще 18% считают уместным будет придание русскому официального статуса в отдельных регионах, а 13% уверены, что русский должен стать государственным на всей территории Украины.

Подавляющее большинство украинцев (82%) согласны с тем, что руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке. Причем соглашается с этим, в том числе и большинство жителей Юга и Востока (82% и 63% соответственно).

В июле фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова опрашивали украинцев о COVID-19. По состоянию на начало июля, 92% украинцев заявляли, что не болели COVID-19, одновременно с этим 5% говорили, что они или их родственники уже столкнулись с коронавирусной инфекцией.

58% украинцев считают, что им не угрожает опасность подхватить коронавирусную инфекцию (COVID-19).