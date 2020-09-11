Количество жертв в масштабном смертельном ДТП на трассе Киев-Харьков увеличилось до шести человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Также стало известно, что часть погибших, которые находились в маршрутке, возвращались с отдыха в Турции. Маршрутка ехала из Киева в Кременчуг.

На большинстве сумок пассажиров, которые остались на месте ДТП, были бирки из аэропорта.

В их маршрутку врезалась фура, которая вылетела на встречную полосу.

Среди пострадавших — девочка и ее родители. По словам водителя еще одного буса, в который врезался грузовик, мама девочки получила серьезные травмы — после аварии она не чувствовала ног.

На полную ликвидацию последствий ДТП на трассе потребовалось более 9 часов.

Как мы уже сообщали ранее, более 20 человек пострадали в ДТП, которое произошло в ночь на 11 сентября на автодороге Киев — Харьков — Должанский. На 47-м километре автодороги М-03 столкнулись 4 автомобиля.

А также, более 174 тысяч украинцев погибли в дорожно-транспортных происшествиях за период с 1991 года.