В Украине в 1,4 раза уменьшилось количество летальных случаев COVID-19 по сравнению с прошлой неделей.
Подробности передает пресс-служба Центра общественного здоровья. С начала пандемии в Украине зафиксировано 3 076 летальных случаев от COVID-19.
На сегодняшний день показатель смертности составляет 8,1 на 100 тысяч населения.
Средний показатель летальности по Украине — 2,1%.
В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины — 1 660 (54,0%) и люди в возрасте 50 лет и старше (92,0%).
Средний показатель летальности в Украине зафиксирован в следующих областях:
Кировоградской области (5,4%),
Закарпатской области (3,3%),
Львовской области — (2,8%),
Черновицкой области (2,6%),
Херсонской области (2,4%),
Николаевской области — (2,4%),
Полтавской области (2,3%),
Ивано-Франковской области (2,3%)
Днепропетровской области — (2,3%)
Согласно официальным данным, более 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни, и тому подобное.
У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение.
93% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Среди умерших людей с COVID-19 было 104 медицинских работника из 22 регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8%.
Как мы уже рассказывали ранее, украинцам, которые хотят выехать заграницу, предлагают купить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Также сообщали, что главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.