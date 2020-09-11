В Украине в 1,4 раза уменьшилось количество летальных случаев COVID-19 по сравнению с прошлой неделей.

Подробности передает пресс-служба Центра общественного здоровья. С начала пандемии в Украине зафиксировано 3 076 летальных случаев от COVID-19.

На сегодняшний день показатель смертности составляет 8,1 на 100 тысяч населения.

Средний показатель летальности по Украине — 2,1%.

В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины — 1 660 (54,0%) и люди в возрасте 50 лет и старше (92,0%).

Средний показатель летальности в Украине зафиксирован в следующих областях:

Кировоградской области (5,4%),

Закарпатской области (3,3%),

Львовской области — (2,8%),

Черновицкой области (2,6%),

Херсонской области (2,4%),

Николаевской области — (2,4%),

Полтавской области (2,3%),

Ивано-Франковской области (2,3%)

Днепропетровской области — (2,3%)

Согласно официальным данным, более 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни, и тому подобное.

У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение.

93% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших людей с COVID-19 было 104 медицинских работника из 22 регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8%.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцам, которые хотят выехать заграницу, предлагают купить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также сообщали, что главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.