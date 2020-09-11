Тарифы на отопление для украинцев могут вырасти на 15% уже этой зимой.

Подробности сообщает «Обозреватель». Повышение цен связано с ростом цены на газ.

Как поясняют эксперты, тарифы на отопление будут расти каждый месяц зимы уже в декабре-феврале, газ может вырасти в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр.

«Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр», — считает член Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Согласно действующей структуре тарифа на тепло, с таким подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%.

Так, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать около 1,1 тыс. грн, то уже в декабре за отопление придется отдать 1,2-1,3 тыс. грн.

Отметим, на сегодняшний день, предсказывать точную цену на газ сейчас очень сложно. Поскольку на эту цену будет влиять большое количество факторов — ситуация на мировых рынках, распространение коронавируса.

Как мы уже рассказывали ранее, подавляющее большинство жителей Украины считает, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их их «настоящей» стоимости. С этим утверждением согласны 83% украинцев.

Тем временем, некоторых украинцев могут лишить субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.