С января 2021 года в Украине увеличат зарплаты всем работникам, чьи выплаты зависят от Единой тарифной сетки, в том числе это будут учителя.

Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, пишет «Украинская правда». Ожидается, что в течение года их зарплаты вырастут на 30%.

Он также подчеркнул, что слухи о сокращении оплаты труда педагогам не соответствуют действительности.

Шкарлет говорит, что ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6 461 гривну, а на 1 июля – уже около 7 000 гривен. Расчетная заработная плата учителей с 1 января 2021 года составит почти 12 тысяч гривен, а с июля – около 14 тысяч гривен.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинским медикам повысят выплаты на 3,5 тысячи гривен, в зависимости от должности. По его словам, было принято решение о выделении 6 миллиардов гривен на доплаты к зарплатам украинских медиков.

Зарплата в Украине в 10 раз ниже заработка среднестатистического гражданина Германии.

Руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук предупреждал, что украинцам не стоит рассчитывать на рост реальной заработной платы в условиях нового всплеска заболеваний COVID-19.