Посла Украины в Беларуси Игоря Кизима обыскали на белорусском пункте пропуска, после его возвращения с консультаций в Киеве.

Соответствующее опубликовал Государственный пограничный комитет Беларуси.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как белорусский пограничник, поясняет, что на него возложена функция пограничного контроля, в том числе осмотр автомобиля.

В ответ на это укранский посол озвучил положения Венской конвенции.

«Осмотр личного багажа дипломатов при пересечении границы в страну пребывания, где я работаю, не разрешается, если у вас нет веских причин», — заявил Кизима.

Пограничник подтвердил, что личные вещи посла не будут досматривать, а проверят багажник автомобиля.

«Вам будут звонить очень многие люди. Вы делаете свою работу очень правильно, я думаю. Проблема не во мне, я открою вам багажник, нет вопросов. Вы ищите людей или что-то другое? Но этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту, я с понедельника буду на работе… Ваш посол, когда будет ехать сюда … Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?», — спросил Кизим.

После осмотра багажника пограничник вернул послу паспорт и тот покинул пункт пропуска.

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