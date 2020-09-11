«Укрзализныця» временно остановила продажу билетов со станций, которые оказались в «красной» зоне карантина.
Как сообщает пресс-служба Укрзализныця, продажа билетов закрыта на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1.
На указанных станциях будет производиться исключительно высадка пассажиров.
А также, следующие поезда не будут совершать остановку на перечисленных станциях:
- №81/82 Киев — Ужгород;
- №136/135 Снятын — Одесса — Черновцы;
- №122/121 Николаев — Ровно;
- №88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- №108/107 Одесса — Ужгород;
- №110/109 Львов — Херсон;
- №786/785 Киев — Шостка;
- №774/773 Киев — Шостка;
- №45/46 Ужгород — Лисичанск;
- №98/97 Ковель — Киев;
- №43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск;
- №601/602 Львов — Тячев;
- №117/118 Киев — Черновцы.
Сообщается, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет проводится в полном объеме.
Как мы уже рассказывали ранее, в Полтавской области из-за одного человека, который заболел COVID-19, закрыли на карантин школу, детский сад и амбулаторию.
Также сообщали, что несмотря на стремительный рост числа заболевших COVID-19, закрывать всю Украину на жесткий карантин не будут.