«Укрзализныця» временно остановила продажу билетов со станций, которые оказались в «красной» зоне карантина.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныця, продажа билетов закрыта на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1.

На указанных станциях будет производиться исключительно высадка пассажиров.

А также, следующие поезда не будут совершать остановку на перечисленных станциях:

№81/82 Киев — Ужгород;

№136/135 Снятын — Одесса — Черновцы;

№122/121 Николаев — Ровно;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№108/107 Одесса — Ужгород;

№110/109 Львов — Херсон;

№786/785 Киев — Шостка;

№774/773 Киев — Шостка;

№45/46 Ужгород — Лисичанск;

№98/97 Ковель — Киев;

№43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск;

№601/602 Львов — Тячев;

№117/118 Киев — Черновцы.

Сообщается, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет проводится в полном объеме.

Как мы уже рассказывали ранее, в Полтавской области из-за одного человека, который заболел COVID-19, закрыли на карантин школу, детский сад и амбулаторию.

Также сообщали, что несмотря на стремительный рост числа заболевших COVID-19, закрывать всю Украину на жесткий карантин не будут.