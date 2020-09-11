11 сентября православные отмечают праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — это один из важнейших праздников, который посвящен пророку, предсказавшему появление Христа и крестил Спасителя.

Усекновения главы Иоанна Предтечи — история праздника

Иоанн Предтеча родился в семье священника, он долгое время жил в пустыне и вел аскетический образ жизни. Пророк призывал людей покаяться и освободиться от грехов.

Иоанн раскритиковал царя Ирода Антипу за то, что тот оставил свою законную жену и стал сожительствовать с Иродиадой — женой брата, чем нарушил Господню заповедь о прелюбодеянии. В ответ Ирод бросил пророка в темницу.

Иордиада жаждала мести, которую смогла осуществить с помощью своей дочери Саломеи. На празднике в честь дня рождения Антипы она так красиво танцевала, что тот пообещал исполнить любую ее просьбу. Соломея, подстрекаемая матерью, попросила голову Иоанна. Отправленный в темницу оруженосец отрубил пророку голову и принес ее на серебряном блюде.

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Усекновения главы Иоанна Предтечи — что нельзя делать

Употреблять продукты круглой формы, пользоваться колющими и режущими предметами, подавать пищу на блюде.

Для тех, кто постится в день Усечения головы Иоанна Предтечи, уготовано помилование от грехов. У такого человека также исполнится любое желание.

Кто танцует и поет в этот день — на свою душу смертный грех берет. Эта примета связана с тем, что из-за танца Саломеи, падчерицы Ирода, погиб Иоанн Креститель.

Если увязалась за вами белая собака — в вашем доме будет достаток и благополучие.