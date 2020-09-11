В центре Киева две станции метро «Крещатик» и «Площадь Льва Толстого» закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Подробности указаны в сообщении коммунального предприятия Киевский метрополитен в «Facebook».

В службу поступил анонимный звонок о минировании, после чего на вход и выход закрыли станции «Крещатик» и «Площадь Льва Толстого». Кроме того, пересадки с этих станций на другие ветки также не работают.

«Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки», — указано в сообщении.

Ранее, на этой неделе в киевском метро произошел серьезный сбой.

Как мы уже рассказывали ранее, 8 сентября из-за сбоя в работе системы е-билет была парализована работа киевского метрополитена. Турникеты не пропускали пассажиров, поскольку из-за падения напряжения в сети временно не работала вся система.

А Кличко заявил, повторная остановка общественного транспорта, включая метро в Киеве, возможна только в случае неспособности медиков справляться с оказанием помощи инфицированным COVID-19.