В Киеве неизвестный мужчина обстрелял маршрутку №796, которая перевозила пассажиров по маршруту станция метро «Академгородок» — Боярка.

Подробности сообщает портал «Киев оперативный».

К счастью,в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. В результате стрельбы разбилось только стекло микроавтобуса.

Как рассказали оцевидцы, обстрел велся из пневматического оружия.

На маршрутку напали сразу после того, как она выехала с конечной остановки возле станции метро «Академгородок».

И пассажиры, и водитель маршрутки отделались сильным испугом, пострадавших нет.

Как мы уже рассказывали ранее, в центре Киева две станции метро «Крещатик» и «Площадь Льва Толстого» закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании.

А также, в Киевской области, по состоянию на 10 сентября, около 8 тысяч школьников уже переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19, который обнаружили либо у учителей, либо у учеников.