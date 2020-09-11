В Киевской области, по состоянию на 10 сентября, около 8 тысяч школьников уже переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19, который обнаружили либо у учителей, либо у учеников.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В 59 учебных заведениях Киевской области обнаружили COVID-19. Из-за этого на дистанционное обучение переведены 7 871 школьник. Из них 5 613 учатся в 14 школах, которые полностью учатся онлайн. Еще 79 отдельных классов (это 2 258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, но школы, в которых они расположены, продолжают работать.

Также сообщается, что на карантин из-за COVID-19 закрыли 11 детских садиков.

7871 учня Київщини переведено на дистанційне навчання через коронавірусСтаном на 10 вересня у 59 закладах освіти… Gepostet von Київська обласна державна адміністрація am Freitag, 11. September 2020

В Полтавской области из-за одного человека, который заболел COVID-19, закрыли на карантин школу, детский сад и амбулаторию.

Напомним, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.

Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией.