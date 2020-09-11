В Ивано-Франковске с 14 сентября планируют открыть детские сады, несмотря на то, что город находится в «красной» зоне карантина.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

В то же время, школы будут работать в формате дистанционного обучения.

Детсады будут открывать поэтапно, а их посещение не будет обязательным, решение родители будут принимать самостоятельно.

«С понедельника мы начинаем запуск наших детских садиков. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в детских садиках. Что касается школ. Мне бы очень хотелось, чтобы мы открыли, но нам продлили «красную зону» карантина, и с понедельника мы переходим на дистанционную форму обучения», — заявил глава города.

Накануне, власти Ивано-Франковска сообщили, что отказываются соблюдать карантин «красной» зоны.

А также, городской совет Ивано-Франковска обратился в суд из-за карантина. Они просят суд признать незаконным деление Украины на цветные карантинные зоны.

Как мы уже рассказывали, несмотря на стремительный рост числа заболевших COVID-19, закрывать всю Украину на жесткий карантин не будут.

Тем временем, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.