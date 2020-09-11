В Полтавской области из-за одного человека, который заболел COVID-19, закрыли на карантин школу, детский сад и амбулаторию.

Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавірус у регіонах».

Первой COVID-19 заболела семейная врач, которая обслуживает жителей Руденковки, Новых Санжар и других населенных пунктов. От врача заразился водитель, от него — его жена, которая работает в школе. Далее коронавирус обнаружили у одного из школьников. Сейчас болеют уже четверо человек, они находятся в больнице.

Опорное медучреждение, его филиал и дошкольное учебное заведение закрыли на карантин на 14 дней. Обучение проводится дистанционно.

Также на территории Руденковского ОТГ ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу сельского дома культуры, сельских клубов, Центра культуры и досуга для молодежи, сельских библиотек, парикмахерских, заведений общественного питания на 14 дней.

Напомним, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.

Российские ученые заявили, что нашли способ, как обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких при лечении COVID-19.