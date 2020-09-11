В Украине предлагают запретить ночную продажу не только алкоголя но и табачных изделий.

С таким предложением выступил народный депутат «Слуги народа» Евгений Шевченко, который дополнил проект закона №4058 о системе общественного здравоохранения и обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения, который он внес в парламент 7 сентября.

Так, в статье №13 обозначенного проекта закона «Защита населения от вредного влияния алкогольных напитков и табачных изделий» депутат предлагает запретить ночью продавать любые алкогольные напитки и табачные изделия.

«Субъекты хозяйствования при осуществлении розничной торговли с целью уменьшения уровня потребления и вредного влияния на здоровье населения алкогольных напитков и табачных изделий ограничивают продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также табачных изделий, в том числе электронных сигарет (вейпов) и жидкостей к ним (добавок и ароматизаторов) во всех объектах торговли, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны) на всей территории Украины путем прекращения их реализации с 22:00 до 10:00 часов», — сказано в документе.

Как мы уже рассказывали ранее, цена на газ для населения в октябре месяце будет колебаться от 4,7 до 5 тыс. грн за тысячу кубометров.

Тем временем, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.