В Умани хасидам начали отказывать в обслуживании в магазинах в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Так, 11 сентября на одном из магазинов Умани на улице Тищика появилась табличка с надписью о том, что
«Хасиды не обслуживаются. Covid-19» на украинском и иврите «хасидам вход воспрещен».
Фотодоказательства на своей странице в Facebook опубликовал один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин.
По его мнению, данное объявление является дискриминационным.
Хаим Хазин утверждает, что ранее подобного отношения к хасидам не было никогда. При этом подобное объявление обнаружено лишь на входе в одно заведение.
Также сообщается, что автору фотографии поступали угрозы, когда он подошёл к заведению, чтобы сделать фото.
Объединённая еврейская община Украины уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».
Как мы уже рассказывали ранее, брацлавские хасиды устроили погром у могилы раввина Нахмана в Умани, разломав ограждения, которые установили в условиях пандемии COVID-19 с целью соблюдения социальной дистанции.,
В то же время, хасиды заявляют, что празднование Рош ха-Шана в Украине под угрозой, поскольку в нашу страну не впускают раввинов и врачей из Израиля.