В Умани хасидам начали отказывать в обслуживании в магазинах в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, 11 сентября на одном из магазинов Умани на улице Тищика появилась табличка с надписью о том, что

«Хасиды не обслуживаются. Covid-19» на украинском и иврите «хасидам вход воспрещен».

Фотодоказательства на своей странице в Facebook опубликовал один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин.

По его мнению, данное объявление является дискриминационным.

Хаим Хазин утверждает, что ранее подобного отношения к хасидам не было никогда. При этом подобное объявление обнаружено лишь на входе в одно заведение.

Также сообщается, что автору фотографии поступали угрозы, когда он подошёл к заведению, чтобы сделать фото.

Объединённая еврейская община Украины уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».



Как мы уже рассказывали ранее, брацлавские хасиды устроили погром у могилы раввина Нахмана в Умани, разломав ограждения, которые установили в условиях пандемии COVID-19 с целью соблюдения социальной дистанции.,

В то же время, хасиды заявляют, что празднование Рош ха-Шана в Украине под угрозой, поскольку в нашу страну не впускают раввинов и врачей из Израиля.