Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает ее пресс-секретарь Марина Сорока.

По ее словам, лидер партии «Батькивщина» получила отрицательный результат теста на COVID-19.

«Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», — написала она.

В начале сентября сообщалось, что лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже около 2 недель борется с COVID-19. Накануне она вышла на связь и рассказала о том, как возвращается к нормальной жизни.

Ранее народный депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко опровергал информацию о том, что Юлия Тимошенко подключена к аппарату ИВЛ.