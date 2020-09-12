Как передает новостной портал Завтра, по данным ГСЧС, некоторые регионы страны Украина может ожидать высокий риск возникновения пожаров.

«В южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — отмечают в ГСЧС.

В то же время в западных регионах Украины синоптики прогнозируют на сегодня ясную погоду, местами облачную. Температура днем ожидается в среднем 21-25 градусов.

Как сообщалось ранее, погода в сентябре в Украине будет теплой с небольшими дождями, а зима будет ощущаться как прохладная осень.

Если верить прогнозам, дожди в Украине могут прекратиться в конце месяца.

По предварительным прогнозам, погода в Украине осенью будет теплой вплоть до 2025 года, согласно отчетам метеорологической организации при ООН.

Напоминаем, что в Украине начинает холодать