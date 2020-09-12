По состоянию на сегодняшнее утро, 12 сентября, в мире было обнаружено 28 659 727 лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией. 919 718 пациентов умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Как передает новостной портал Завтра, выздоровели за время пандемии 20 586 147 жителей планеты.

Антилидеры по количеству зараженных коронавирусом:

США — 6 636 247 ;

; Индия — 4 659 984 ;

; Бразилия — 4 283 978 ;

; Россия — 1 051 874 ;

; Перу — 716 670.

Украина была расположена на 24 месте в глобальном списке — между Индонезией и Израилем.

Больше всего летальных случаев в таких странах:

США — 197 421 ;

; Бразилия — 130 474 ;

; Индия — 77 506 ;

; Мексика — 70 183 ;

; Великобритания — 41 614.

Всемирная туристическая организация ООН сообщила, что 115 стран мира смягчили карантин и позволили приезжать туристам.

То есть список стран расширился на 28 туристических направлений. Однако 93 страны остаются полностью закрытыми для посетителей.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной и зеленой зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

В красном списке остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.

Напоминаем, что в Украине начали продавать справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус

Также Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса

Ранее сообщалось, что смертность от COVID-19 упала в Украине почти в 1,5 раза