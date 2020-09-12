Ученые Йельского университета в Соединенных Штатах Америки выяснили, что COVID-19 может оказать разрушительное воздействие на мозг и нервную систему человека.

Как передает новостной портал Завтра, об этом пишет The Independent, данный вывод ученые сделали, исходя из соответствующих исследований. Было освещено, что коронавирусная инфекция была обнаружена в мозге человека, умершего от COVID-19, в ЦНС лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах – трехмерных культур нейронов, которые имитируют головной мозг.

По данным ученых, коронавирус вызывает тихую инфекцию, которая не провоцирует иммунную реакцию и ограничивает нейронам доступ к кислороду, в результате чего погибают и нейроны, и синапсы, что наносит вред когнитивным способностям.

По словам специалистов, вирус COVID-19 проникает в клетки мозга через рецептор АСЕ2, который находится на поверхности клеточной мембраны. Однако пока неизвестно, как именно вирус может попасть в мозг. Предположительно, вирус может попасть в мозг через обонятельную луковицу, глаз или даже кровеносную систему.

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