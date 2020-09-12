По состоянию на сегодня, 12 сентября, в Киеве обнаружили еще 428 больных коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом.

Как передает новостной портал Завтра, за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, погибло 5 киевлян. В общей сложности, коронавирус унес жизни 266 человек.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в Киеве уже 16 951.

Заболели:

223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

в возрасте от 18 до 89 лет; 186 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;

в возрасте от 18 до 90 лет; 9 девочек от 4 до 14 лет и 10 мальчиков от 4 до 16 лет.

Заболели коронавирусной инфекцией также 12 медиков.

В больницах столицы было госпитализировало 65 пациентов. Остальные — под контролем врачей, на самоизоляции.

Поправилось за минувшие сутки 97 человек. В общем COVID-19 перебороло 5 267 жителя Киева.

Напоминаем, что в Украине более 151 тыс. заболевших на сегодня.

Также ранее сообщалась обстановка в мире 12 сентября.

Также передавалось, что смертность от COVID-19 упала в Украине почти в 1,5 раза.

Ранее в Киевской области из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели почти 8 тысяч учеников.