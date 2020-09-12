По состоянию на сегодняшнее утро субботы, 12 сентября, в Украине зафиксировали 151 859 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает новостной портал Завтра, за последние сутки было выявлено еще 3 103 инфицированных коронавирусом

В Украине зафиксировали 3 148 смертей вследствие COVID-19, за последние сутки умерло рекордное количество пациентов — 72.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве — 428.

Прирост в регионах Украины:

Винницкая обл — 4 756 (+66)

Волынская обл — 6 224 (+63)

Днепропетровская обл — 3 176 (+83)

Донецкая обл — 2 026 (+84)

Житомирская обл — 4 194 (+139)

Закарпатская обл — 8 532 (+79)

Запорожская обл — 2 242 (+106)

Ивано-Франковская обл — 11 083 (+130)

Кировоградская обл — 892 (7)

г. Киев — 1 6951 (+428)

Киевская обл — 6 750 (+102)

Львовская обл — 16 774 (+148)

Луганская обл — 562 (+30)

Николаевская обл — 1 929 (+78)

Одесская обл — 9 382 (+225)

Полтавская обл — 1 161 (31)

Ровенская обл — 10 369 (+152)

Сумская обл — 2 323 (+94)

Тернопольская обл — 8 657 (+280)

Харьковская обл — 12 404 (+292)

Херсонская обл — 596 (+20)

Хмельницкая обл — 3 850 (+155)

Черновицкая обл — 11 988 (+141)

Черкасская обл — 2 384 (90)

Черниговская обл — 2 654 (+80)

Напоминаем, что cмертность от COVID-19 упала в Украине почти в 1,5 раза.

Также ранее Степанов назвал людей, которые первыми получат вакцину от COVID-19 в Украине.

Сообщалось, что в Киевской области из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели почти 8 тысяч учеников

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