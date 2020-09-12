На Донбассе в сегодняшнюю субботу, 12 сентября, по всей линии фронта режим прекращения огня не нарушался.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщается на странице Операции Объединенных Сил в Facebook. Уточняется, что с начала этих суток и по состоянию на 17:00 на участках украинских подразделений обстрелов со стороны противника обнаружено не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

«Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками», – сказано в сообщении.

Военные отметили, что продолжают «добросовестно выполнять задачи по назначению».

Украинские защитники соблюдают условия прекращения огня и «находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника», сказано в данной сводке.

Напомним, что советчики нормандской четверки договаривались о прекращении огня.

Ранее вице-премьер Резников накинулся на жителей Донбасса.