Закончилась встреча политических советников лидеров государств-участников нормандского формата в городе Берлин.
Как передает новостной портал Завтра, в украинскую делегацию вошли: Андрей Ермак — руководитель Офиса президента, Алексей Резников — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, представители Министерства обороны, МИД и СБУ.
На встрече обсуждался процесс выполнения договоренностей лидеров нормандской четверки на саммите в Париже в 2019 году, а также подробности переговоров в минской ТКГ.
Участники саммита поддержали призыв Украины о продлении стабильного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
По словам Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и режим прекращения огня.
«Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд», — отметил Ермак.
Однако на переговорах в Берлине не договорились о дате следующего саммита лидеров стран-участниц нормандского формата.
Процесс переговоров будет продолжен и освещен в последующем.
Напоминаем, что Кравчук заявил, что минские соглашения выполнить невозможно
Также ранее сообщалось, что запланирована встреча министров нормандского формата