Как передает новостной портал Завтра, в украинскую делегацию вошли: Андрей Ермак — руководитель Офиса президента, Алексей Резников — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, представители Министерства обороны, МИД и СБУ.

На встрече обсуждался процесс выполнения договоренностей лидеров нормандской четверки на саммите в Париже в 2019 году, а также подробности переговоров в минской ТКГ.

Участники саммита поддержали призыв Украины о продлении стабильного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

По словам Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и режим прекращения огня.

«Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд», — отметил Ермак.

Однако на переговорах в Берлине не договорились о дате следующего саммита лидеров стран-участниц нормандского формата.

Процесс переговоров будет продолжен и освещен в последующем.

Напоминаем, что Кравчук заявил, что минские соглашения выполнить невозможно

Также ранее сообщалось, что запланирована встреча министров нормандского формата