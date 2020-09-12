Как передает новостной портал Завтра, об этом девушки рассказали на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя.

«Семья майора предлагает нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть его семья не должна нести это бремя», — отметила Александра Гуй, одна из пострадавших.

Еще одна пострадавшая Галина Николин подчеркнула, что родственники военного не виноваты в том, что он совершил, поэтому не должны нести ответственность за поступки майора.

«Я понимаю, что все будет хорошо, потому что.. А как иначе? Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения — будем киборгами. Вот и все», — говорит пострадавшая Татьяна Николаева, у которой была произведена ампутация нижней конечности.

25 августа на улице Зоологической в Киеве пьяный майор за рулем Toyota наехал на трех курсанток, которые приехали в ВУЗ забрать форму.

Напомним, что девушки рассказали о самочувствии после ампутации ног.

Также сообщалось, что жена майора обвинила в трагедии другого человека.