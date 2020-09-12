Курсантки, которых сбил майор медицинской службы Владимир Холодный, находясь в алкогольном опьянении, отказались от компенсации.
Как передает новостной портал Завтра, об этом девушки рассказали на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя.
«Семья майора предлагает нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть его семья не должна нести это бремя», — отметила Александра Гуй, одна из пострадавших.
Еще одна пострадавшая Галина Николин подчеркнула, что родственники военного не виноваты в том, что он совершил, поэтому не должны нести ответственность за поступки майора.
«Я понимаю, что все будет хорошо, потому что.. А как иначе? Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения — будем киборгами. Вот и все», — говорит пострадавшая Татьяна Николаева, у которой была произведена ампутация нижней конечности.
25 августа на улице Зоологической в Киеве пьяный майор за рулем Toyota наехал на трех курсанток, которые приехали в ВУЗ забрать форму.
Напомним, что девушки рассказали о самочувствии после ампутации ног.
Также сообщалось, что жена майора обвинила в трагедии другого человека.