Бахрейн стал еще одной арабской страной, которая пошла на нормализацию отношений с Израилем при посредничестве США.

Как передает новостной портал Завтра, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал это «еще одним историческим прорывом». Достигнутая договоренность об установлении полных дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем произошла вчера, 11 сенября.

Такая же формулировка содержится и в совместном заявлении руководителей трех государств в связи с результативностью их трехсторонних телефонных переговоров, которую отметил президент США в твиттере — его самого, короля Бахрейна Хамада бин Исы бин Салмана аль-Халифы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: «Это исторический прорыв к дальнейшему продвижению мира на Ближнем Востоке».

Таким образом, Бахрейн стал второй за последний месяц арабской страной, которая согласилась восстановить отношения с Израилем, после ОАЭ, которые пошли на этот шаг первыми. Трамп также выступил посредником при первых переговорах. Уже в тот момент начали высказывать предположения, что следующим может стать именно Бахрейн.

Арабские страны должны окончательно оформить свои новые отношения с Израилем на торжественной церемонии в Белом доме в Вашингтоне в США 15 сентября.

Последняя договоренность между ОАЭ и Израилем, вызвала резкую реакцию противников еврейского государства.

Палестинская национальная администрация и палестинское исламистское движение «Хамас» осудили эту договоренность, назвав шаг ОАЭ «ударом в спину «другим арабским силам» и «актом агрессии против собственного народа».

В Иране, руководство которого периодически угрожает «стереть государство Израиль с поверхности Земли», эту договоренность назвали «большой изменой исламской дела и палестинского народа».

До этого времени Израиль имел мирные, хотя и не всегда дружеские отношения только с двумя арабскими государствами — соседними Египтом, по мирному договору в 1979 году, и Иорданией, по мирному договору 1994 года. Обе эти соглашения тоже были заключены при посредничестве США.

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