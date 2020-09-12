Разработаны рекомендации по проведению местных выборов в условиях COVID-19 Центральной избирательной комиссии Украины совместно с Министерством здравоохранения.

Как передает новостной портал Завтра, как сообщалось на шестом «Донбасс Медиа Форуме» Сергей Постивый, член Центральной избирательной комиссии Украины, право на голосование не будет ограничено даже для граждан с признаками ОРВИ и температурой до 37,3 градусов.

«В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. Все контактные зоны должны надлежащим образом протираться после каждого такого избирателя», – отметил Постивый.

Член ЦИК также подчеркнул, что пропуск людей на избирательные участки будет контролироваться, также как и наличие средств защиты.

«Должно быть не более трех человек у одного стола для выдачи бюллетеней», – добавил Постивый.

Что касается дистанции, то он отметил, что данный вопрос еще на рассмотрении.

Напомним, как Украине будут проходить местные выборы.

Также агитационная кампания под угрозой.