Сегодня, 12 сентября, в столице Беларуси, в Минске, проходит Марш женщин, что уже является традиционным событием в Беларуси последние недели, в течении которого появляются сообщение о первых задержаниях участников марша, данную информацию передает Белорусская служба Радио Свобода.

Как передает новостной портал Завтра, согласно информации, колонны женщин прошли по центральной части города, двигаясь по тротуарам города.

Исходя из сообщения, под одним из мостов силовики задержали четырех девушек и одного из журналистов. Журналистов телеканала «Белсат», которые вели прямую трасляцию сего события, также были задержаны непосредственно во время работы.

На этих выходных в Минске проходит День города. Нынешний Марш женщин является несанкционированным.

Марши женщин, в частности, посвящены несогласии с фальсификациями на выборах, против насилия со стороны сил безопасности и задержания мирных демонстрантов. На этой неделе силовики снова начали задерживать женщин во время несанкционированных акций протеста.

11 сентября во время акций протеста были задержаны 32 человека, 18 из них оставлен под стражей — до судебного разбирательства, сообщило МВД Беларуси.

Напомним, что Минобороны пригрозило митингующим.

Также Лукашенко обратился к митингующим.