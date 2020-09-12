В Беларуси во время протестов вчера, 11 сентября, было задержано более 30 участников акции.

Как передает новостной портал Завтра, об этом заявила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси.

Как она сообщает, вчера, 11 сентября, в стране было 12 акций в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Собралось приблизительно 800 человек.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», — передала Чемоданова.

Также, недавно в Беларуси за участие в акции солидарности оштрафовали студенток Белорусского государственного медицинского университета. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Теперь каждая из них должна уплатить штраф в размере от 675 рублей (7 100 грн) до 810 рублей (8 500 грн).

Напомним, что Лукашенко снова обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.

Также были задержаны журналисты и протестующие на митинге.

Ранее Лукашенко признал, что «задержался» у власти.