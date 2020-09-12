В ОГП сообщили, что сегодня, 12 сентября, был задержан житель Одесской области, который пытался уничтожить один из экономических объектов критической инфраструктуры в городе Ровно.

Как передает новостной портал Завтра, по данным Офиса главного прокурора, сегодня злоумышленник пытался взорвать объект Горбаковско-Горинградского водозабора, однако «контрразведчики» не допустили произвести противоправные действия — обезвредили также и взрывное устройство».

«Решается вопрос насчет сообщения ему о подозрении в государственной измене и законченном покушении на диверсии (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 УК Украины), а также о выборе пресечения в виде задержания под стражу, без права внесения залога. По данным следствия, мужчина в мае 2020 года с собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их приказу собирал и передавал спецслужбами страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в произведении убийства военнослужащих-участников ООС », — говорится в сообщении.

Следствие продолжается. В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

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