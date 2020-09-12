Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил Алексей Кошель — председатель Комитета избирателей Украины.

В части 6 статьи 57 отныне прописано, что стоимость агитационного материала не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан, что составляет 17 гривен (6% от него — это 1 грн 2 коп).

Кошель поясняет, что законодатель просто перепутал необлагаемый минимум и прожиточный минимум, который составляет 2 189 грн.

В КИУ отмечают, что из-за данных правил политики не смогут проводить агитацию или будут искать обходные пути, то есть будут агитировать за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.

Вопреки ожиданиям местных выборов, опросы показывают, что 56% украинцев имеют такое мнение, что после самих выборов ситуация в регионах не изменится. Еще около трети респондентов, точнее 27%, надеются на улучшения. 8% участников опроса ожидают ухудшения и 9% не смогли дать точный ответ.

Напоминаем, как в Украине будут проходить местные выборы.

Также местные выборы могут отменить из-за карантина.