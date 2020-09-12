Утроилось количество пустых квартир, которые сдаются на Манхеттене (Нью-Йорк, США) и достигло 15 тысяч, в сравнении с данными прошлого года. Владельцы готовы сдавать жилье бесплатно.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщается в публикации CNBC, в которой ссылаются на сентябрьский отчет риелторской компании Douglas Elliman and Miller Samuel.

В отчете говорится, что это самое большое количество пустующего жилья за 14 лет сбора статистики по данному вопросу. Также отмечается, что на аренду квартир приходится 75% всей недвижимости Манхеттена.

Ситуация связана с пандемией коронавирусной инфекции – люди выезжают из магаполиса, ради снижения риска заболевания. Оживить рынок аренды не помогло даже снижение цен на 4% в августе месяце.

Если средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры на Манхэттене, как и раньше, составляет около $4756 в месяц, то квартиры меньшей площади опустели в срочном порядке из-за того, что их снимали люди с более низкими достатком.

«Средняя стоимость аренды студий упала на 9%, до $2574, в то время как средняя стоимость аренды квартир с одной спальней упала на 5% до $3445», – уточнили авторы публикации.

Чтобы привлечь арендаторов, людям часто предлагают 2 месяца бесплатного проживания при условии заключения договора.

Напомним, что Разумков сравнил коронакризис с последствиями Второй мировой войны.

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