ЕС рассматривает введение санкций против пропагандистов России из-за поддержания режима Лукашенко.

Как передает новостной портал Завтра, депутат Европарламента из Германии Сергей Лагодинский подчеркнул, что к РФ нужно применить рычаги давления из-за поддержки Александра Лукашенко.

Он предложил расширить санкционный список и включить в него российских пропагандистов, в том числе функционеров RT, которые осветили интервью с Лукашенко в очень агрессивной форме в отношении народа Беларуси и его волеизъявления.

«Заявления Путина и его информационных структур довольно понятны – он принял решение поддержать Лукашенко. В этих условиях мы должны применить давление. Наша позиция была очень четкой относительно действий Кремля в случае с Навальным. Вероятно, настало время быть столь же понятными относительно позиции Москвы в случае с Беларусью. Если включить пропагандистов с российскими паспортами в список белорусских санкций, это будет мощным сигналом. Мы еще должны выяснить, возможно ли это с правовой точки зрения, но это могло бы стать мощным посланием, что мы видим, кто является реальными врагами и оппонентами демократической оппозиции и демократического движения в Беларуси».

Александр Лукашенко 8 сентября дал большое интервью для российских СМИ. Он высказался о задержании Марии Колесниковой — опозиционера, угрозах России из-за протестов в республике и о своем уходе из власти.

Напоминаем, что Лукашенко снова обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.

Также Лукашенко просит Украину вернуть назад белорусских оппозиционеров.

Ранее Лукашенко признал, что «задержался» у власти.