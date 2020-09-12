За средства, которые были получены за пребывание в платных камерах, было отремонтировано восемь бесплатных камер СИЗО.

Как передает новостной портал Завтра, об этот заявил глава Министерства юстиции Денис Малюська.

По словам министра, деньги от услуги пребывания в платных камерах идут в специальный фонд следственного изолятора, с которого и финансируются все ремонтные работы.

Малюська отметил, что платные камеры – это один из источников финансирования для СИЗО. По его словам, за эти деньги улучшаются общие условия пребывания.

По данным ведомства, бесплатные камеры были отремонтированы на общую сумму 239 709 грн.

Отметим, что пребывание задержанных в платных и задержанных в бесплатных камерах отличаются лучшими санузлом, телевизором и спальным местом.

Также в украинских тюрьмах теперь можно приобрести подарочный сертификат на пользование платными камерами.

Приобрести сертификат можно онлайн на сайте Минюста, а действует он только в течение шести месяцев после приобретения.

Напомним, что Малюська показал бесплатную камеру для коррупционеров в Лукьяновском СИЗО.

Также ранее Малюська выставил уже третье исправительное учреждение на продажу.